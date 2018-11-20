ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:33 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تطوير المتُحف المصري بالتحرير، لن يقتصر فقط على تطوير سيناريو العرض المتحفي، بل يتزامن مع تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمبنى، وإعادة المتحف إلى حالته الأولى وقت افتتاحه منذ ١١٦ عاما.

جاء ذلك في كلمته مساء الاثنين، في الحفل الذي شهده المتحف المصري بالتحرير بمناسبة مرور 116 عاما علي إفتتاحه، مشيرا إلي أنه تمت إعادة الدهانات بالدور العلوي إلى لونها الأصلي، وتغيير زجاج أسقف المتحف إلى تقنيات الـ UV لمنع أشعة الشمس الضارة على القطع الأثرية، كذلك تمت اعادة أرضيات بعض المتحف إلى شكلها القديم.

وقالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن المتحف المصري بالتحرير يعد منارة الآثار حول العالم لما يحتوي عليه من قطع أثرية فريدة وهامة، ويأتي الاحتفال بذكري تأسيسه الـ116؛ بمثابة مرحلة استثنائية، ليتم عرض سيناريو متحفي عالمي جديد للقطع الأثرية الموجودة به مع الحفاظ علي هويته وإعادة عرض لأهم القطع وإبرازها.

وتابعت أن المتحف يضم آلاف القطع الأثرية ما بين المعروض والموجود داخل المخازن الخاصة به، والمكتشفات الأثرية الحديثة، والآثار المستردة من الخارج، قائلة إن أعمال التطوير تتضمن المدخل وإعادة سيناريو العرض المتحفي الخاص بالقاعات "46 ،47 ،49 ،50 ،51".

وأضافت أنه سيتم وضع رؤية استراتيجية شاملة وخطط للتسويق والترميم والحفظ، وغيرها من الخطط التي تهدف إلى ربط الجمهور بالمتحف، وخلق قنوات للتواصل والتفاعل مع مختلف الفئات المجتمعية، ودمج أهم الوسائل التكنولوجيا الحديثة.
تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور
تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور
تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور
تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور
تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور
تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور
تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور
تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور
تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور
تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور
loading...

ترشيحاتنا

طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات مصر المقاصة مع أحمد الشيخ.. فيديو

مرور القاهرة: تحويلات بمحور المشير منذ 6 صباحا وحتى 1 ظهر اليوم

تجديد حبس خادمة وصديقها لسرقتهما ربع مليون جنيه من شقة مخدومتها بالنزهة

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو

7 قرارات للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة منذ بداية العام

الشرطة الأمريكية: مقتل 2 وإصابة 4 حالتهم حرجة في هجوم شيكاغو

عصام عبد المنعم: كنت أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة بدلا من الجوهري.. فيديو

في اليوم العالمي للطفل احرصي على 6 أشياء في تربية طفلك قبل العاشرة

سعد الصغير يروي تفاصيل نزفه لـ4 أيام.. ويؤكد: دخلت المستشفى بالواسطة

هل إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة؟ أمين الفتوى يجيب

الإنتاج الحربي يكشف أسماء لاعبين يرغب الأهلي ضمهم في يناير

شاهد.. الشبه الكبير بين الأمير لويس ووالدته كيت ميدلتون في طفولتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟