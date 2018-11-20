تغيير زجاج أسقف المتحف المصري لمنع أشعة الشمس الضارة على الآثار.. صور

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن تطوير المتُحف المصري بالتحرير، لن يقتصر فقط على تطوير سيناريو العرض المتحفي، بل يتزامن مع تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للمبنى، وإعادة المتحف إلى حالته الأولى وقت افتتاحه منذ ١١٦ عاما.



جاء ذلك في كلمته مساء الاثنين، في الحفل الذي شهده المتحف المصري بالتحرير بمناسبة مرور 116 عاما علي إفتتاحه، مشيرا إلي أنه تمت إعادة الدهانات بالدور العلوي إلى لونها الأصلي، وتغيير زجاج أسقف المتحف إلى تقنيات الـ UV لمنع أشعة الشمس الضارة على القطع الأثرية، كذلك تمت اعادة أرضيات بعض المتحف إلى شكلها القديم.



وقالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن المتحف المصري بالتحرير يعد منارة الآثار حول العالم لما يحتوي عليه من قطع أثرية فريدة وهامة، ويأتي الاحتفال بذكري تأسيسه الـ116؛ بمثابة مرحلة استثنائية، ليتم عرض سيناريو متحفي عالمي جديد للقطع الأثرية الموجودة به مع الحفاظ علي هويته وإعادة عرض لأهم القطع وإبرازها.



وتابعت أن المتحف يضم آلاف القطع الأثرية ما بين المعروض والموجود داخل المخازن الخاصة به، والمكتشفات الأثرية الحديثة، والآثار المستردة من الخارج، قائلة إن أعمال التطوير تتضمن المدخل وإعادة سيناريو العرض المتحفي الخاص بالقاعات "46 ،47 ،49 ،50 ،51".



وأضافت أنه سيتم وضع رؤية استراتيجية شاملة وخطط للتسويق والترميم والحفظ، وغيرها من الخطط التي تهدف إلى ربط الجمهور بالمتحف، وخلق قنوات للتواصل والتفاعل مع مختلف الفئات المجتمعية، ودمج أهم الوسائل التكنولوجيا الحديثة.