ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية.. ومقتل 2 وإصابة آخرين

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:05 ص
صورة من موقع الهجوم
صورة من موقع الهجوم
أحمد قاسم
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة شخصين، إثر عملية تبادل لإطلاق النار في مدينة دنفر بولاية كولورادو.

وحسبما ذكرت شبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية، فإن الحادث قد وقع في الساعة الرابعة ظهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، 11 بتوفيت مصر.

وأفادت الشبكة، أن منفذ الواقعة لا يزال طليقًا حتى الآن، مشيرةً إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة.
loading...

ترشيحاتنا

عصام عبد المنعم: كنت أتمنى اللعب بجوار أبو تريكة بدلا من الجوهري.. فيديو

تدلى بسلك كهربائي من مروحة سقف.. لماذا عاقب الطالب عمر نفسه بالانتحار شنقا

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

الدهراوي يستجيب لبطل العالم في الكاراتيه الذي تحول إلى بائع كشري

إلهان عمر: نحضر لمنع حظر الحجاب داخل الكونجرس

هل عدم استجابة الدعاء غضب من الله تعالى ؟ أمين الفتوى يرد

الأهلي يكشف حقيقة حريق مقر مدينة نصر

6 معلومات عن مدينة وعد الشمال التي يفتتحها العاهل السعودي الخميس المقبل

سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي

حلا شيحة تكشف عن طريقة إنقاص وزنها بدون ريجيم.. فيديو

حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب

عدلي القيعي: أخشى على الأهلي من تسرع الجماهير في حسم الصفقات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

فيديو

سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman
سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو
شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟