إطلاق نار في مدينة دنفر الأمريكية.. ومقتل 2 وإصابة آخرين

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة شخصين، إثر عملية تبادل لإطلاق النار في مدينة دنفر بولاية كولورادو.



وحسبما ذكرت شبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية، فإن الحادث قد وقع في الساعة الرابعة ظهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، 11 بتوفيت مصر.



وأفادت الشبكة، أن منفذ الواقعة لا يزال طليقًا حتى الآن، مشيرةً إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة.