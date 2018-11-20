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منوعات

ايمي تدخل السجن قبل أيام من زفافها بسبب فضيحة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
كريم جمال
تنتظر إحدى المعلمات، الزج بها في السجن، قبل أسابيع قليلة من زفافها؛ بتهمة ممارسة الجنس مع تلميذ قاصر، بعدما أغرته بإرسال صور لها غير لائقة على هاتفه المحمول.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، اعتقلت ايمي نواكزيك، البالغة من العمر 26 عامًا، بعدما تقدم التلميذ البالغ من العمر 13 عامًا بشكوي رسمية ضدها.

وكانت ايمي ستعاقب بالسجن مدى الحياة؛ فى حال ثبوت الاعتداء على التلميذ، إلا أن حظها كان كبيرا، وسيتم سجنها لفترة سنة أو سنتين بعد اعترافها بمحاولة الاعتداء الجنسي على التلميذ في مدينة أوماها بولاية نبراسكا.

يذكر ان المعلمة كانت ستتزوج من جوردان شورتليف البالغ من العمر27 عامًا، في شهر يونيو الماضي، ولكن ألقي القبض عليها في نفس الشهر.
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