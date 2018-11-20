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ثقافة

تفاصيل كشف جديد تعلنه وزارة الآثار في الأقصر.. السبت

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:25 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشفت مصادر خاصة في وزارة الأثار، عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد، المقرر إعلانه في الأقصر، السبت المقبل.

وقالت المصادر ان الكشف تم من خلال بعثة حفائر مصرية تعمل برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار.

واشارت إلى ان الكشف كان نتاج حفائر تمت في المقبرة رقم 28 بالبر الغربي، والتي تم العثور فيها على توابيت وتماثيل صغيرة، وأثاث جنائزي.
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تفاصيل كشف جديد تعلنه وزارة الآثار في الأقصر.. السبت

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