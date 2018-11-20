خالد عباس: الانتهاء من بناء 950 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن أن قطاع الإسكان بالوزارة استهدف طرح مليون وحدة سكنية من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الـ4 سنوات الأخيرة.



وأضاف "عباس" خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC، أنه جرى الانتهاء من 950 ألف وحدة سكنية من المليون حتى الآن، تم تسليم 250 ألفا منها بالفعل.



وأكد أن الوزارة طرحت البيان العاشر على 60 ألف وحدة ضمن المشروع، مشيرا إلى أن 200 ألف مواطن تقدم للحصول عليها حتى الآن.