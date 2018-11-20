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وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:07 ص
صدى البلد
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم- تعقيبا على مقطع الفيديو الذي تم تداوله لأحد المدرسين، وهو يشرح الجغرافيا على أغنية مطرب المهرجانات "حمو بيكا"- أن "سناتر الدروس الخصوصية" خارج القانون والسيطرة، وليس شرطا أن من يعمل فيها معلمين، وبالتالى نقول لأولياء الأمور هذه مخاطرة كبيرة؛ لأنهم يضعون أبنائهم في أماكن ليس بها ضمانات لأي ممارسات جيدة وأخلاقية.

وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "صح النوم"، المذاع على فضائية "أل تي سي": "نقوم بمجهود كبير جدا لمواجهة سناتر الدروس الخصوصية، وسنراه مع بداية الترم الجديد"، موضحا أنه تم وضع نماذج امتحانات على موقع الوزارة وخلال أيام سيتم البدء في توزيع موجه للتابلت بالمحتوى الجديد.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لـ"مدرس" يشرح للتلاميذ درس جغرافيا على نغمات أغنية مهرجان حمو بيكا "رب الكون ميزنا بميزة"، حيث دون المدرس كلمات الأغنية المؤلفة على السبورة التي تحتوى بعض المعلومات من المنهج، وسط غناء الطلاب بكلمات كأجزاء من المهرجان، وسط حالة من السخط والغضب.
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