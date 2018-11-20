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محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية اليوم في قرية عرب الحسانية بشبين القناطر

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:21 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية ستوجه قافلة طبية، اليوم الثلاثاء، إلى قرية الحسانية بمركز شبين القناطر، تضم تخصصات "الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الجلدية".

وأشار وكيل الوزارة، في بيان له، إلى أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الجاري؛ لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، بإجمالى 6 قوافل طبية شاملة.

وأكد وكيل صحة القليوبية تكثيف القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هي من حق المواطن على الدولة.
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