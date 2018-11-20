صحة القليوبية تنظم قافلة طبية اليوم في قرية عرب الحسانية بشبين القناطر

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المديرية ستوجه قافلة طبية، اليوم الثلاثاء، إلى قرية الحسانية بمركز شبين القناطر، تضم تخصصات "الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الجلدية".





وأشار وكيل الوزارة، في بيان له، إلى أن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الجاري؛ لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية، بإجمالى 6 قوافل طبية شاملة.



