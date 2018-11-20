قطع المياه عن مدينة قها 5 ساعات.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة قها، اليوم الثلاثاء، لمدة 5 ساعات، بدءًا من الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بأحد الخطوط، وغسيل وتطهير الشبكات بالكلور.



وأهابت الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، مشيرا إلى أنه لطلبها؛ يتصل المواطنون بالخط الساخن "125" من التليفون الأرضي.