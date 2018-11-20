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محافظات

ضبط عصابة للاتجار في المواد المخدرة بطوخ

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:19 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
القى رجال مباحث القليوبية، القبض على عصابة، تضم عاطلين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، بمركز طوخ.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء رضا طبلية مدير الأمن، مفادها اتجار كلا من "صلاح م ا" و"مصطفي س ع" بالمواد المخدرة بمركز طوخ.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن نصف كيلو جرام و200 جرام حشيش بقصد الاتجار، والهواتف للاتصال بعملائهم.

وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
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