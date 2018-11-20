نجاح أول أيام مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الأقصر العام

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، نجاح أول أيام مبادرة القضاء على قوائم انتظار عمليات اللوز بمستشفى الأقصر العام.



وأضاف أحمد أنه تم مناظرة 140 حالة في اليوم الأول، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "فرحة تجمعنا".



يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار المرضى وإجراء جميع العمليات الجراحية والانتهاء منها في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.



