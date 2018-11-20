تموين الأقصر ترفع درجة الاستعداد في ذكرى المولد النبوي الشريف

أعلنت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، عن رفع درجة الاستعداد التام للاحتفال بالمولد النبوى الشريف.



وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من عبد الرزاق الصافى رئيس الرقابة التموينية، وفراج محمد أمين مدير إدارة الرقابة التموينية بإسنا، ورفاعى أحمد، ومفتشى الرقابة التموينية بإسنا تحت إشراف مدير تموين اسنا، حيث أشرفوا على حملات، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.



واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





