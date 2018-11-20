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حوادث

مصرع عامل سقطت عليه رافعة حديدية أثناء عمله بمزرعة فى البحيرة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
لقى عامل بمزرعة بوادى النطرون مصرعه إثر إصابته "بنزيف داخلى بالمخ وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة الاصطدام بجسم صلب"  أثناء قيامه بأعمال المحارة داخل منور (المصعد الكهربائى) بالمبنى الإدارى والسكنى  لعمال المزرعة"  فاصطدمت به الرافعة الحديدية الخاصة بالمصعد وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد .

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة،  بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوصول المدعو محفوظ ج ال ح 30 سنة  عامل محارة ومقيم السادات بالمنوفية  "جثة هامدة "..وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره " بوجود نزيف داخلى بالمخ وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة الاصطدام بجسم صلب " ولا توجد شبهة جنائية.

 وبسؤال مرافقه المدعو  محمد م م  35 سنة مشرف عمال بمزرعة دينا المعداوى للدواجن الكائنة بالطريق الصحراوى الكيلو 84 اتجاه القاهرة فدائرة المركز ومقيم زفتى بالغربيه قرر أنه أثناء قيام المتوفى بأعمال المحارة داخل منور ( المصعد الكهربائى ) بالمبنى الإدارى والسكنى  لعمال المزرعة بالطابق الأخير ( الخامس ) اصطدمت به الرافعة الحديدية الخاصة بالمصعد مما أدى لإصابته التى أودت بحياته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك. 

وبسؤال والد المتوفى جاب ال ح م  سن 52 فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ماتقدم ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائيًا ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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