وزيرة الصحة تتوجه للفيوم لمتابعة تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الفيوم، لتفقد عددا من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية،تحت شعار" 100 مليون صحة"، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان هذة الجولة تأتى فى إطار حرص وزيرة الصحة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة.



وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر ان تبدأ الوزيرة جولتها بنقطة المسح بمركز طب السنورس، ثم وحدة صحة الكعابي، تليها وحدة صحة بيهمو، وتختتم الجولة بنقطة المسح بكميان الفارس.





جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى انطلقت فى الاول من شهر اكتوبر الحالى فى 9 محافظات يستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.





ويشار الى وجود خط ساخن 15335، وموقع الاكترونى www.stophcv.eg لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم.