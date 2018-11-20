هند صبري تهنئ جمهورها بالمولد النبوي: أعاده الله عليكم بالصحة والعافية

حرصت الفنانة هند صبري على تهنئة جمهورها بالمولد النبوي الشريف، من خلال رسالة معايدة وجهتها لهم عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، كتبت فيها قائلة: «مولد نبوى شريف سعيد عليكم وكل عام وأنتم بخير .. أعاده الله عليكم بالصحة والعافية».



وعلى جانب آخر، تستعد هند صبري لتصوير مشاهدها في الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق" التي تعاقدت عليه مؤخرًا، وينتظر البدء في تصويره خلال ديسمبر المُقبل.



العمل تم تقديمه عام 2014، وهو مأخوذ عن رواية الفيل الأزرق للكاتب أحمد مراد، التي حققت نجاحا كبيرا، وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي قام بإخراجه مروان حامد وشارك في بطولته خالد الصاوي.