ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 350 قرصا مخدرا بحوزة محصل بمشروع النقل الداخلى بدمنهور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:51 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور من ضبط محصل بمشروع النقل الداخلي التابع لمحافظة البحيرة سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وبحوزته 350 قرصا مخدرا أثناء ترويجها بدائرة القسم.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط ياسر أ ع م 51 سنة  محصل بالنقل الداخلى ومقيم مساكن التربيه والتعليم قسم دمنهور سبق اتهامه في ( 3 ) قضايا ( مخدرات  ) آخرهم القضية جنايات قسم دمنهور وبحوزته عدد ( 350 ) قرص مخدر ، مبلغ 350 جنيهًا ، هاتف محمول  ".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وهاتف  المحمول للاتصال بعملائه..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
loading...

ترشيحاتنا

بشرى تحملها موازنة 2020.. وزير البترول: السيسي كلف بإعدادها لاستهداف تحسين معيشة المواطنين.. برلماني يكشف عن لجنة لزيادة الأجور.. وموارد جديدة لخدمة الفئة الأكثر احتياجا

إصابة 34 سودانيا إثر انقلاب أتوبيس بالأقصر

مساعد وزير الخارجية الأمريكي لـ صدى البلد: مصر بلد يستحق الاستثمار فيه ..صور

حالة واحدة لتجنب إيقاف رئيس الزمالك لمدة عام من الكاف

رابيو يخطر برشلونة بقراره النهائي بشأن انتقاله للفريق الكتالوني

المرور: سيولة على المحاور كافة.. وتغيير فواصل الدائرى يستغرق شهرا.. فيديو

مشروع قانون بوضع مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند الانفصال

قرينة الرئيس تهنئ المسلمين بالمولد النبوي: لا تحقرن من المعروف شيئا

في اليوم العالمي للطفل.. 8 أخطاء تربوية على الآباء تجنبها

تعرف على تاريخ حلوى المولد النبوى..فيديو

سعد الصغير يروي تفاصيل نزفه لـ4 أيام.. ويؤكد: دخلت المستشفى بالواسطة

صحف الإمارات: الملك سلمان يؤكد وقوف المملكة إلى جانب اليمن ويحذر من خطر إيران.. الجبير: تركيا نفت اتهامها لمحمد بن سلمان بالتورط في أزمة جمال خاشقجي.. والبرلمان الدولي للتسامح والسلام يكرم الشيخ زايد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

حلقة ذكر بمقام الشيخ الجمل ومسيرة صوفية فى احتفالات البحيرة بالمولد النبوى الشريف

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

فيديو

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو
السفير الياباني الجديد يهنئ المصريين بالمولد النبوي: اتفضلوا الحلاوة.. فيديو
المرور: سيولة على المحاور كافة.. وتغيير فواصل الدائرى يستغرق شهرا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟