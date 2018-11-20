ضبط 350 قرصا مخدرا بحوزة محصل بمشروع النقل الداخلى بدمنهور

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور من ضبط محصل بمشروع النقل الداخلي التابع لمحافظة البحيرة سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات وبحوزته 350 قرصا مخدرا أثناء ترويجها بدائرة القسم.





وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط ياسر أ ع م 51 سنة محصل بالنقل الداخلى ومقيم مساكن التربيه والتعليم قسم دمنهور سبق اتهامه في ( 3 ) قضايا ( مخدرات ) آخرهم القضية جنايات قسم دمنهور وبحوزته عدد ( 350 ) قرص مخدر ، مبلغ 350 جنيهًا ، هاتف محمول ".



