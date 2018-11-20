كريم شحاتة يكشف عن بديل كارتيرون حال هزيمة الأهلي من الوصل

فجر الإعلامي كريم شحاتة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تواصل إدارة الأهلى مع علي ماهر المدير الفنى السابق لسموحة ليصبح المدير الفنى للفريق حال خسارة الأهلي من الوصل الإماراتي فى البطولة العربية.



وأكد كريم شحاتة عبر برنامجه كورة كل يوم عبر شاشة الأولى أن كارتيرون لن يستمر مديرا فنيا للأهلي فى حال خسارة المارد الأحمر أمام الوصل الإماراتي فى المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل بإياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية .



وكان الأهلى خسر لقب دورى أبطال إفريقيا بعد خسارته أمام الترجى التونسى بثلاثة أهداف دون رد .

