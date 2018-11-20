خبيرة بالبنك الدولي: مشروع تطوير التعليم المصري عظيم

قالت الدكتورة حنين سيد خبيرة بالبنك الدولى فى مجال الحماية الاجتماعية، إن الاستثمار في العمل البشرى هو أفضل استثمار تستطيع الدول تحقيقه، واصفة مشروع تطوير التعليم الذى تتبناه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور طارق شوقى، بـ"العظيم".





جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول للتنمية المستدامة، التي تتم بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.





وأضافت "حنين" أن مؤشر الاستثمار فى رأس المال يعتمد على عدة معايير ومكون منها الصحة والتعليم والتقزم وهذا المؤشر مرتفع خاصة فى المناطق التى يوجد فيها نزاعات وحروب.



