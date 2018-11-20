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أهالي شارع المعهد الديني بالوراق يستغيثون بعد تضررهم من شركة صرف صحي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:11 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى شارع المعهد الدينى في وراق العرب، باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد تضرر المنطقة من شركة الصرف الصحي التى تعمل بالمنطقة.

وقال الأهالى فى رسالتهم التي قدموها لخدمة شكاوى صدى البلد: "نحن أهالى شارع المعهد الدينى نعانى من الضرر الواقع على المنطقة من شركة الصرف الصحي التى تعمل بالمنطقة وتم الفحت على عمق ٦أمتار فى فترة تتجاوز الـ١٥يوما ومنذ ذلك اليوم لم يتم ردم الفحت وكابلات الكهرباء عارية وخط الضغط العالى للمياه وتم إنقاذ أكثر من طفل من الوقوع فى هذا الفحت ولا يتحرك حى الوراق وعندما تقع الكارثة يتحرك المسؤولين اغيثونا".

يذكر أن موقع "صدى البلد" الإخباري، يقدم خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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