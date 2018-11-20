أهالي شارع المعهد الديني بالوراق يستغيثون بعد تضررهم من شركة صرف صحي

استغاث أهالى شارع المعهد الدينى في وراق العرب، باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد تضرر المنطقة من شركة الصرف الصحي التى تعمل بالمنطقة.





وقال الأهالى فى رسالتهم التي قدموها لخدمة شكاوى صدى البلد: "نحن أهالى شارع المعهد الدينى نعانى من الضرر الواقع على المنطقة من شركة الصرف الصحي التى تعمل بالمنطقة وتم الفحت على عمق ٦أمتار فى فترة تتجاوز الـ١٥يوما ومنذ ذلك اليوم لم يتم ردم الفحت وكابلات الكهرباء عارية وخط الضغط العالى للمياه وتم إنقاذ أكثر من طفل من الوقوع فى هذا الفحت ولا يتحرك حى الوراق وعندما تقع الكارثة يتحرك المسؤولين اغيثونا".



