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فن

تعرف على حقيقة صلة القرابة بين الراحلة شاهيناز طه وشويكار

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:07 ص
شاهيناز طه وشويكار
شاهيناز طه وشويكار
سعيد فراج
مازال البعض لديه حالة من اللبس حتى الآن، بسبب تشابه الاسم الحقيقي لشقيقة الفنانة شويكار مع الفنانة الراحلة شاهيناز طه، الأمر الذي جعل الكثيرون يظنون أن شويكار وشاهيناز طه أشقاء، واستمرت هذه الشائعة لفترة طويلة حتى وقتنا هذا. 

وفي حقيقة الأمر أن هذه الشائعة قد سبق نفيها منذ سنوات طويلة، إلا أن اختفاء الراحلة شاهيناز طه عن الأضواء وتركها للساحة الفنية لسنوات، جعل البعض ينسى خبر النفي، ويعيد تصديق الشائعة مرة أخرى. 

يذكر أن شاهيناز طه قد رحلت عن عالمنا، السبت الماضى ودفنت في مقابر الأسرة بجانب مقابر الرحاب، وقررت أسرة الفنانة الراحلة، إقامة العزاء غدا الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

واشتهرت الراحلة شاهيناز طه بشخصية "صافي" في فيلم "خلي بالك من زوزو" للفنانة سعاد حسني، وفيلم "آنسات وسيدات" الذي أنتج عام 1974.
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