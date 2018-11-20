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حوادث

ضبط عربة كارو تلقى المخلفات بالطرق بحي شرق شبرا الخيمة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة من ضبط عربة كارو تقوم بالقاء المخلفات بالطرق والشوارع الرئيسية

وقال العميد أمير الأمير رئيس الحي انه اثناء قيام إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة الشوارع تمكنوا من ضبط عربة كارو أثناء إلقائها للمخلفات بمنطقة سعيد عمارة بشارع ترعة الاسماعيلية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

واشار رئيس الحى الى انه يجرى حاليا اعمال انشاء موقف مطور بمنطقة مسطرد بهدف رفع المعاناة عن المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية مضيفا ان فى الشركة الوطنية للطرق قامت بمعاينة المكان عقب اخلائه.
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