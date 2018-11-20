وقف تراخيص إشغال الأكشاك والفترينات بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ١٤٣٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإلزام رؤساء الوحدات المحلية "مركز – مدينة - حي" كل في نطاق اختصاصه بوقف إصدار تراخيص إشغال الأكشاك والفترينات بمدينة الزقازيق وعواصم المراكز والمدن والأحياء مع مراجعة التراخيص وعدم تجديدها في حالة عدم أحقية المرخص وإذا كانت تتعارض مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة.



