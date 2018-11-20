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محافظات

وقف تراخيص إشغال الأكشاك والفترينات بالشرقية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ١٤٣٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإلزام رؤساء الوحدات المحلية "مركز – مدينة - حي" كل في نطاق اختصاصه بوقف إصدار تراخيص إشغال الأكشاك والفترينات بمدينة الزقازيق وعواصم المراكز والمدن والأحياء مع مراجعة التراخيص وعدم تجديدها في حالة عدم أحقية المرخص وإذا كانت تتعارض مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة.

كما جاء في قرار المحافظة إزالة كافة الإشغالات والفترينات غير المرخصة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.
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