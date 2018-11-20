عماري عبد العظيم: الافتتاح الـ116 للمتحف المصري نقطة ضوء ويجب الترويج له

قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، إن الحفل الـ١١٦ لافتتاح المتحف المصرى الذي أقامته وزارة الآثار نقطة ضوء في المسار السياحي يجب الترويج لها عبر مكاتبنا بالخارج.





وأكد عماري لـ"صدى البلد"، أن إعلان الاحتفال المتحف المصري يتطلب موازته بسرد ما لدينا من كنوز واكتشافات أثرية تمت على مدار الأعوام السابقة لتكون ذخيرة إعلامية ومادة وتنتقل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والمديا المحلية والدولية .



