الدلتا للسكر تشارك في المؤتمر الدولي لتطوير صناعة السكر في مصر بالأقصر

شاركت شركة الدلتا لبنجر السكر فى المؤتمر الدولى التاسع عن صناعة السكر والصناعات التكاملية الذي ينظمه معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر بجامعة أسيوط، خلال الفترة من 18-21 نوفمبر الجارى بمدينة الأقصر بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية و شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ومجلس المحاصيل السكرية .





وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر، بأن هدف مشاركة شركة الدلتا فى المؤتمر، الاطلاع على التقنيات الحديثة والدراسات الخاصة الخاصة بإنتاجية السكر سواء على المستوى الصناعى أو الزراعي، خاصة وأن من ضمن الأهداف الرئيسيّة للمؤتمر استعراض التوقعات المستقبلية لتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية وتهيئة المناخ العلمى المناسب للخبراء والمتخصصين فى منظومة صناعة السكر فى مصر ومناقشة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى صناعة السكر، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون العلمى والبحثى فى التجربة الرائدة بين جامعة أسيوط وشركات صناعة السكر والورق المصرية وإلقاء الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة المستخدمة للسيطرة على التلوث البيئى.



