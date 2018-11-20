ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

قراء صدى البلد يؤيدون فرض قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:28 ص
بائع متجول
بائع متجول
على صالح
أبدى قراء موقع صدى البلد تأييدهم لسن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين في جميع ربوع مصر، حيث يبلغ عددهم 6 ملايين بائع متجول.

ووفقا لاستطلاع أجراه موقع صدى البلد، أيد نحو 81 % من القراء سن القانون الذي من شأنه تنظيم عمل الباعة الجائلين وأسواقهم، فيما عارض نحو 14 % فكرة سن القانون وأبدى نحو 5% آخرين عدم اهتمامهم.

وقدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مشروع قانون جديد لتنظيم أعمال الباعة الجائلين، وهو كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.

ويحظر القانون ممارسة حرفة البائع المتجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة.

ويحدد القانون مدة سريان الترخيص للبائع الجائل لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وألا اعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته.

ويلزم المرخص له برد الترخيص والعلامة المميزة إلي الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص.

ويمنع القانون، الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول لكل من يقل سنه عن اثنى عشر عاما أو المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية، أو الأشخاص غير مصريين حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية.

كما يلزم المحافظات ومجالس المدن أسواقا بصفة منتظمة في أيام وأماكن محددة "سوق اليوم الواحد" ويتقدم طالب الترخيص بالبيع في هذا السوق إلى الحي المختص للحصول على الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة، ويعاقب المخالفين لأحكامه بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.
loading...

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

شوقي: الناس استخسروا فينا 10 جنيه ودفعوا ألفات في الكتب الخارجية والدروس

مرور القاهرة: تحويلات بمحور المشير منذ 6 صباحا وحتى 1 ظهر اليوم

بعد دهس توك توك لسيدة.. رامي رضوان: سرطان ينخر في شوارع مصر.. فيديو

الإصابات تهدد الأهلي بفقد البطولة الثانية بعد الأميرة التاسعة

سوق الكتروني يعرض أسدا للبيع بـ 20 ألف جنيه في أسيوط

أستاذ تغذية يحذر من تناول الفولية وينصح بالحمصية والسمسمية ..فيديو

تعرف على طريقة احتساب مجموع أولى ثانوي في النظام الجديد

أمين الفتوى: لا مانع من خروج الأرملة في فترة العدة بشرطين.. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو

أزارو ينضم لبعثة الأهلي بالإمارات غدا

يمني يفض اشتباك على إسطوانات الغاز بـ قنبلة يدوية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

شاهد.. عملات متنوعة تسجل تاريخ بناء خزان أسوان والسد العالي ..صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

فيديو

صرف 72 مليون جنيه قروضا للشباب يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
بعد دهس توك توك لسيدة.. رامي رضوان: سرطان ينخر في شوارع مصر.. فيديو
أستاذ تغذية يحذر من تناول الفولية وينصح بالحمصية والسمسمية ..فيديو
مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟