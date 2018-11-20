قراء صدى البلد يؤيدون فرض قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين

أبدى قراء موقع صدى البلد تأييدهم لسن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين في جميع ربوع مصر، حيث يبلغ عددهم 6 ملايين بائع متجول.



ووفقا لاستطلاع أجراه موقع صدى البلد، أيد نحو 81 % من القراء سن القانون الذي من شأنه تنظيم عمل الباعة الجائلين وأسواقهم، فيما عارض نحو 14 % فكرة سن القانون وأبدى نحو 5% آخرين عدم اهتمامهم.



وقدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مشروع قانون جديد لتنظيم أعمال الباعة الجائلين، وهو كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.



ويحظر القانون ممارسة حرفة البائع المتجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، ويصرف لطالب الترخيص بعد استيفاء الشروط علامة خاصة مميزة.



ويحدد القانون مدة سريان الترخيص للبائع الجائل لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وألا اعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته.



ويلزم المرخص له برد الترخيص والعلامة المميزة إلي الوحدة المحلية أو الحي المختص في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة إلغاء الترخيص.



ويمنع القانون، الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول لكل من يقل سنه عن اثنى عشر عاما أو المصابون بأحد الأمراض المعدية أو النفسية، أو الأشخاص غير مصريين حتى لو كانوا يدرسون بجمهورية مصر العربية.



كما يلزم المحافظات ومجالس المدن أسواقا بصفة منتظمة في أيام وأماكن محددة "سوق اليوم الواحد" ويتقدم طالب الترخيص بالبيع في هذا السوق إلى الحي المختص للحصول على الترخيص الخاص بذلك بعد دفع الرسوم المقررة، ويعاقب المخالفين لأحكامه بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز 60 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.