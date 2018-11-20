ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 20 /11 /2018

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
أيمن سيد
شهدت أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، تراجعا مع بداية التعاملات، وبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 850 جنيها للطن.

وسجل سعر الأسمنت المسلح 918 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 860 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت العسكري 880 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير 885 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت المهندس 970 جنيهًا للطن وأسمنت السويدي 918 جنيها للطن، وأسمنت النصر 880 جنيها للطن و سعر أسمنت مصر بني سويف 880 جنيهًا، وأسمنت جنوب الوادي 863 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 860 جنيهًا، وأسمنت العسكري بني سويف 853 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طره وحلوان 880 جنيهًا.

ووصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1800 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه، وسوبر سيناء 1750 جنيهًا، ورويال العادة 1770 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1800 جنيه للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 803 جنيهات للطن، وأسمنت النخيل 803 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 803 جنيهات للطن، وأسمنت التوفير 803 جنيهات للطن.

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 950 جنيها للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 953 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 920 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 950 جنيهًا للطن.

واخيرا استقرت أسعار الجبس، وسجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.
loading...

ترشيحاتنا

وفاة صانع القنبلة النووية للصين

شوقي غريب: ما فعله أجيري أمام تونس يؤكد نجاحي مع الأولمبي.. فيديو

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

كريم شحاتة يكشف عن بديل كارتيرون حال هزيمة الأهلي من الوصل

حازم إمام يرفض الرحيل عن الزمالك

صحيفة: الدعارة تضاعفت في عهد أردوغان 220%

الأمم الأوروبية.. تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعرف على حقيقة صلة القرابة بين الراحلة شاهيناز طه وشويكار

طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات مصر المقاصة مع أحمد الشيخ.. فيديو

أستاذ تغذية يحذر من تناول الفولية وينصح بالحمصية والسمسمية ..فيديو

ضبط 8 مصانع حلوى المولد النبوي بدون ترخيص بالبحيرة

يارا توجه رسالة لجمهورها في مولد النبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

شاهد.. عملات متنوعة تسجل تاريخ بناء خزان أسوان والسد العالي ..صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

فيديو

صرف 72 مليون جنيه قروضا للشباب يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
بعد دهس توك توك لسيدة.. رامي رضوان: سرطان ينخر في شوارع مصر.. فيديو
أستاذ تغذية يحذر من تناول الفولية وينصح بالحمصية والسمسمية ..فيديو
مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟