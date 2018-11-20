أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 20 /11 /2018

شهدت أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، تراجعا مع بداية التعاملات، وبلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 850 جنيها للطن.



وسجل سعر الأسمنت المسلح 918 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 860 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت العسكري 880 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير 885 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت المهندس 970 جنيهًا للطن وأسمنت السويدي 918 جنيها للطن، وأسمنت النصر 880 جنيها للطن و سعر أسمنت مصر بني سويف 880 جنيهًا، وأسمنت جنوب الوادي 863 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 860 جنيهًا، وأسمنت العسكري بني سويف 853 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طره وحلوان 880 جنيهًا.



ووصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1800 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 1800 جنيه، وسوبر سيناء 1750 جنيهًا، ورويال العادة 1770 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1800 جنيه للطن.



وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 803 جنيهات للطن، وأسمنت النخيل 803 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 803 جنيهات للطن، وأسمنت التوفير 803 جنيهات للطن.



سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 950 جنيها للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 953 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 920 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 950 جنيهًا للطن.



واخيرا استقرت أسعار الجبس، وسجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.