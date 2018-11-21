فرقة الإنشاد الديني تحتفل بالمولد النبوي بأوبرا دمنهور الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية دينية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف على مسرح أوبرا دمنهور فى تمام الثامنة مساء يوم الجمعة 23 نوفمبر، تحييها فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.





يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغانى والابتهالات الدينية التى تحتفى برسول الله الكريم وهى: لا إله إلا الله - محمد رسول الله - ذكرى ميلاد النبى - كن مع الله - سلامى على طيبة - سلامى على الهادى - حب الرسول - يا دنيا صلى - ليالى رسول الله - لمولد أحمد - يارب صلى - صوتك يا بلال - السلام عليك - مولد الهادى ويختتم الحفل بأسماء الله الحسنى.



