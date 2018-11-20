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أخبار العالم

ضاحي خلفان: توفير 3285 وظيفة خلال 4 أشهر لإمارة أبو ظبي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
شيرين عادل
نجحت لجنة فرص العمل التابعة للجنة التنفيذية للإمارات العربية المتحدة، في توفير فرص عمل لـ3285 مواطنًا ومواطنة بإمارة أبو ظبي.

وغرد ضاحي خلفان، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" اليوم، الثلاثاء، قائلاً: "تنفيذًا لتوجيهات محمد بن زايد.. لجنة فرص العمل التابعة للجنة التنفيذية تنجح خلال 4 أشهر في توفير فرص عمل لـ3285 مواطنًا ومواطنة في أبوظبي". 

يذكر أن لجنة فرص العمل المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت عن تحقيق هدفها المتمثل بتوفير ثلاثة آلاف فرصة عمل بنسبة 110% لتتمكن من توظيف 3285 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن عمل في غضون 4 أشهر بناءً على توجيهات محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.








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