شوقي: فكرة ضغط الامتحانات ليست موجودة في نظام التعليم الجديد

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يجب على الأسر تحديد الأولويات فيما يتعلق بمسألة الصرف على التعليم.





وأضاف الوزير ، خلال كلمته بمؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة والذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن الوزارة تحاول إتاحة تعليم يسمح لهم ينطلقوا فى كافة المجالات وأقول للشباب : اعملوا الحاجة اللى أنتم بتحبوها ومتسمعوش كلام الكبار، موضحا الأمر ليس بالمجموع.





وأوضح الوزير، أنه هناك تغييرا فى قانون التعليم حاليا لتطبيق فكرة الإسراع فى التعليم متابعا : لو الطالب فى التعليم قبل الجامعى خلص اللى محتاجينه منه قبل 12 عاما مثلا فى 9 سنوات هيدخل الجامعة مباشرة، كما سيتم استثناء الطلاب الموهوبين فى شيء معين من مجموع الثانوية العامة ويدخل الكلية اللى هو عايزها.







