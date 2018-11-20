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تعليم

شوقي: فكرة ضغط الامتحانات ليست موجودة في نظام التعليم الجديد

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يجب على الأسر تحديد الأولويات فيما يتعلق بمسألة الصرف على التعليم.

وأضاف الوزير ، خلال كلمته بمؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة والذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن الوزارة تحاول إتاحة تعليم يسمح لهم ينطلقوا فى كافة المجالات وأقول للشباب : اعملوا الحاجة اللى أنتم بتحبوها ومتسمعوش كلام الكبار، موضحا الأمر ليس بالمجموع.

وأوضح الوزير، أنه هناك تغييرا  فى قانون التعليم حاليا لتطبيق فكرة الإسراع فى التعليم متابعا : لو الطالب فى التعليم قبل الجامعى خلص اللى محتاجينه منه قبل 12 عاما مثلا فى 9 سنوات هيدخل الجامعة مباشرة، كما سيتم استثناء الطلاب الموهوبين فى شيء معين من مجموع الثانوية العامة ويدخل الكلية اللى هو عايزها. 


وأوضح الوزير ، أن فكرة الضغط فى الامتحانات أو الدروس فى النظام الجديد غير موجودة كما أنه لا داعى لأن يذهب الطالب إلى الدرس علشان ميحفظش؛  مؤكدا أن التغيير فى الثانوية الجديدة لا يعتمد على الدروس، قائلا : أنا شايف انوا المدرسة مش بتؤدى دورها ولا بد من عودة المدرسة وهذا يتطلب عودة المعلم أيضا وهذا يحتاج إلى مرتب أعلى وعايزين نعرف أولوياتنا فين تحديدا.
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