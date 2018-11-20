تعرف على فوائد صابون دبس التمر.. فيديو

قال محمد سامي، صانع منتجات من التمور ومخلفاتها، إن البدء في صناعة صابون التمر منذ عدة أشهر، لافتًا إلى أنه أجرى أكثر من 60 تجربة فاشلة قبل الوصول لأبتكار صابون التمر.



وأضاف سامي، في لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه حاول الاستفادة من دبس التمر بقدر الإمكان واستخدامه في صناعة الصابون المفيد للبشرة.



وأشار إلى أنه يضيف 70% من دبس الأمر و20% من زيت الزيتون، و10% زيت جوز هند، مؤكدًا أن صابونة دبس التمر يعالج البشرة الجافة.

