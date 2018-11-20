ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على فوائد صابون دبس التمر.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال محمد سامي، صانع منتجات من التمور ومخلفاتها، إن البدء في صناعة صابون التمر منذ عدة أشهر، لافتًا إلى أنه أجرى أكثر من 60 تجربة فاشلة قبل الوصول لأبتكار صابون التمر.

وأضاف سامي، في لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه حاول الاستفادة من دبس التمر بقدر الإمكان واستخدامه في صناعة الصابون المفيد للبشرة.

وأشار إلى أنه يضيف 70% من دبس الأمر و20% من زيت الزيتون، و10% زيت جوز هند، مؤكدًا أن صابونة دبس التمر يعالج البشرة الجافة.
loading...

ترشيحاتنا

أزارو يقود المغرب في مواجهة قوية ودية أمام تونس.. اليوم

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو

باكستان تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي للاحتجاج على انتقادات ترامب

بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات لمواجهة الوصل في البطولة العربية

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

تعرف على طريقة احتساب مجموع أولى ثانوي في النظام الجديد

أستاذ تغذية يحذر من تناول الفولية وينصح بالحمصية والسمسمية ..فيديو

أزارو ينضم لبعثة الأهلي بالإمارات غدا

خروج 30 سودانيا من مصابي انقلاب أتوبيس الأقصر ..صور

بعد استقالة ليبرمان.. فساد وزير داخلية إسرائيل يفجر أزمة في حكومة نتنياهو

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

حازم إمام يرفض الرحيل عن الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

شاهد.. عملات متنوعة تسجل تاريخ بناء خزان أسوان والسد العالي ..صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

فيديو

صرف 72 مليون جنيه قروضا للشباب يتصدر أخبار المحافظات..فيديو
بعد دهس توك توك لسيدة.. رامي رضوان: سرطان ينخر في شوارع مصر.. فيديو
أستاذ تغذية يحذر من تناول الفولية وينصح بالحمصية والسمسمية ..فيديو
مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟