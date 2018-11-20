تعرف على المدة العلاجية لـ أحمد زاهر بعد سقوطه من على المسرح

أكدت ناهد حامد (إحدى صديقات الفنان أحمد زاهر)، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، أنه يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، بعد واقعة سقوطه من على مسرح حفل الفنان تامر حسني في كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة.





وتعرض أحمد زاهر، لموقف محرج أثناء تقديم حفل الفنان تامر حسني بالقاهرة الجديدة، حيث سقط زاهر على خشبة المسرح وأصيب بالتواء في قدميه، وتم نقله بعدها إلى المستشفى.





وفي هذا السياق، نفت الفنانة منة فضالي من خلال حسابها الخاص على فيسبوك ما تردد من أخبار حول تدهور الحالة الصحية لـ أحمد زاهر، بعد سقوطه من على المسرح خلال تقديمه حفل تامر حسني.





وكتبت منة: "مش عارفة أقول إيه بجد حسبي الله ونعم الوكيل أحمد زاهر زي الفل وبصحة كويسة جدا جدا إيه المشكلة إنه رجله اتلوت عادي شوية، وحيكون أحسن من الأول لكن ليه حوارات ارحموا الناس شوية".





وأضافت: "أحمد أنت عشرة عمري وربنا يعلم معزتك عندي انت مش صاحب جدع و بس لا انت اخ بجد ومراتك ست بـ ١٠٠ راجل، ربنا يخليكم لبعض ويخليكم ليا، إنت أنضف خلق الله باحترامك وأدبك وحبك لشغلك وجمهورك".