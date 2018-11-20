مدبولي: 64 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ وطرح 64 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى (محطات – شبكات – خطوط)، بمدينة القاهرة الجديدة.





وفيما يتعلق بالمشروعات التي يتولى تنفيذها جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قال المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز إنه تم الاستلام الابتدائى لمحطتى (14 – 16)، وجارٍ الاستلام الابتدائى لمشروع إحلال وتجديد خطى المياه قطر (1000 – 1200 مم) رافع 1، وحتى تغذية الـ90، ومشروع خط مياه الشرب قطر 1600 مم المُغذى لمشروع مدينتى والمستقبل، ومشروع تنفيذ أعمال خط المياه المغذى لمدينة هليوبارك بطول 2 كم قطر 1000 مم، ومشروع مرافق إسكان الجمعيات مرحلة ثانية، والمستثمر الصغير وأبوالهول، ومشروع شبكة الحريق المنفصلة والخزان الأرضى سعة 300 م3 وغرفة طلمبات منطقة (ألف مصنع)، ومشروع مرافق تعديل اللوتس 307 قطع، وجارٍ التجهيز للاستلام الابتدائى لمشروع مرافق إسكان الجمعيات مرحلة ثالثة والأعمال المتبقية من المرحلة الأولى، ومشروع مرافق "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالأندلس قطعة 14 وامتدادها (7 – 9 – 11).





ونوه المهندس عادل النجار، بأنه جارٍ تنفيذ مشروع تحويلات خطوط الصرف الصحى المتعارضة مع قواعد الكوبرى بشارع التسعين، ومشروع خط الطرد الثانى قطر 1500 مم من محطة رفع امتداد جنوب المستثمرين وحتى محطات المعالجة، ومشروع بيت الوطن 2165 فدانًا، ومشروع خط الطرد الرئيسى 1000 مم من محطة الرفع (1) وحتى محطة البنفسج، ومشروع إحلال وتجديد خط 800 مم طريق السويس، ومشروع تنفيذ مرافق بيت الوطن (صرف – مياه – رى)، ومشروع خط الرى قطر 1500 مم من محطة المعالجة إلى منطقة الامتداد، ومشروع إحلال وتجديد خط طرد 1200 مم، ومشروع خط طرد 1200 مم من جنوب المستثمرين إلى الامتداد، ومشروع تحويل مرافق كوبرى الدائرى الأوسطى على طريق العين السخنة، ومشروع مرافق دار مصر للإسكان المتوسط، ومشروع مرافق بيت الوطن 520 فدانًا.





ومشروع إسكان الجامعات مرافق (مياه – رى – صرف) أعمال خطوط انحدار محطة 14، ومشروع مرافق بيت الوطن 380 فدانًا، ومشروع محطة الصرف الصحى وخط الطرد الملحق بها لمنطقة امتداد غرب الجولف، ومشروع مرافق بيت الوطن 222 فدانًا، ومشروع المرحلة الأولى لمحطة رفع الصرف الصحى رقم (9)، وخط الطرد الخاص بها، ومشروع محطة 11، ومشروع خط 600 مم من محطة 7، ومشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة الصرف الصحى بمركز المدينة، ومشروع أعمال توسعات محطة الصرف الصحى جنوب المستثمرين، ومشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة الصرف الصحى جنوب الأكاديمية.





وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،إلى أنه جارٍ أيضًا تنفيذ أعمال مرافق (مياه – صرف – رى) للمرحلة الثانية بدار مصر، وأعمال المرافق الفرعية (مياه – صرف – طرق) لمواقع سكن مصر، بالمحلية الثالثة منطقة 4، ومنطقة شمال طريق العين السخنة بالتجمع الثالث، ومركز خدمات التجمع الثالث، وبجوار سنترال التجمع الثالث، وغرب المحلية الأولى منطقة 8، وغرب الجامعات، وأرض المعارض (1 – 2)، وجنوب طريق العين السخنة، وتنفيذ مشروع شبكة مياه الرى بامتداد المدينة، ومشروع مرافق قطع الأراضى الأكثر تميزًا، بمنطقة (1 – 2) جنوب طريق السويس، ومنطقة (3 – 4) شمال الألف فدان، ومنطقة (5 – 6) جنوب مشروع بالم هيلز، ومنطقة (11 – 12) غرب الجامعات، ومنطقة جنوب طريق السويس وشمال بيت الوطن (433 فدانًا)، ومنطقة شمال الغابة المتحجرة، ومشروع أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم.





وأضاف المهندس عادل النجار،أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات، وتم تسليم بعضها ابتدائيًا، وجارٍ إنهاء وتنفيذ الباقى، وتشمل، مشروع المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 250 ألف م3/يوم أوراسكواليا، ومشروع تنفيذ محطات رفع مياه الصرف أرقام (1 – 3)، ومشروع إضافة فلاتر رملية بمحطة المعالجة سعة 100 ألف م3/يوم، ومشروع استكمال بحيرات الأكسدة سعة 15 ألف م3/يوم، ومشروع خط الطرد الصاعد قطر 1500 مم، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى سعة 20 ألف م3/يوم، ومشروع تغذية المدينة الأم بالمياه من محطة القاهرة الجديدة، ومشروع خطوط الانحدار الرئيسية لشبكة الصرف الصحى حتى موقع محطات الرفع أرقام (7، 9، 12)، ومشروع تنفيذ نظام المراقبة والتحكم (scada) للروافع والخطوط الناقلة، ومشروع محطة مياه شرب مرحلة ثانية، ومشروع شبكات (مياه – صرف) امتداد غرب الجولف، ومشروع خط مياه قطر 1000 مم من رافع 5 حتى رافع 1، ومشروع شبكة رى المدينة الأم بالقاهرة الجديدة، ومشروع خطوط الانحدار لشبكة صرف صحى موقع (3 – 10 – 11).



