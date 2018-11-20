محلية النواب تناقش الخريطة الاستثمارية للمحافظات.. غدا

تعقد غدا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك بشأن الخريطة الاستثمارية للمحافظات على مستوى الوحدات المحلية.



ويشارك فى الاجتماع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والصناعة.



ويناقش الاجتماع الخريطة الاستثمارية للمحافظات، وهل وضعتها الحكومة لكل المحافظات أم لا، حيث طلبت لجنة الإدارة المحلية من الحكومة فى وقت سابق معرفة الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية.