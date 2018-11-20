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منوعات

شاهد .. سيدة تحاول اقتحام المطار للركض وراء طائرتها المحلقة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
أحمد شريف
حاولت سيدة يائسة اللحاق بطائرتها بأندونيسيا، بعد أن حلقت من مدرج المطار، حيث حاولت اقتحام مهبط الطائرة والركض نحوها في محاولة لتجاوز حراس المطار.

ويبين فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، امرأة يمسكها اثنين من حراس أمن المطار، وهم يحاولان منعها من شق طريقها نحو مهبط المطار للركض وراء طائرتها المقلعة.

وكان قع الحادث في مطار بالي نجوراه الدولي قبل أن تقلع طائرة إلى جاكرتا.

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