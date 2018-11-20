يارا توجه رسالة لجمهورها في مولد النبي

حرصت الفنانة اللبنانية يارا على تهنئة جمهورها بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي يوافق اليوم الثلاثاء، من خلال تغردية لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قالت فيها: «صباح الخير وصباح العيد .. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف».



وعلى جانب آخر، تحيى المطربة يارا، حفلا غنائيا في القرية العالمية بدبى يوم 1 مارس المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



وتقدم "يارا" مجموعة من أغنياتها التى يتفاعل معها الجمهور منها "أنا إنسانة، توصى فيا، مغروم، كنت أحبك، وسكر زيادة" بالإضافة إلى أحدث أغنياتها "مين قال" تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك2" وهى من كلمات أحمد برىء وألحان محمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف".