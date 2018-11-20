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رياضة

مو فرح يعلن مشاركته في ماراثون لندن 2019

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:43 ص
صدى البلد
نور عادل
أعلن منظمون ماراثون لندن، اليوم الثلاثاء، أنَّ البريطاني مو فرح، حامل الرقم القياسي الأوروبي، سيشارك في ماراثون لندن للمرة الثالثة، العام المقبل.

واعتزل فرح الفائز بعدة ألقاب أولمبية وتوج بطلا للعالم وأوروبا في سباقي 10 آلاف متر و5 آلاف متر من السباقات على المضمار، بعد موسم 2017.

وفي ذلك العام، احتل فرح المركز الثالث في ساعتين و6 دقائق و21 ثانية ليحطم الرقم القياسي البريطاني لستيف جونز الذي سجله في 1985، لكنه أنهى السباق متأخرًا بأكثر من دقيقتين عن البطل إيليود كيبتشوجي الذي حطم من وقتها الرقم العالمي ليصبح ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية.

وبعد التفرغ 6 أشهر للمران على خوض الماراثون حقق فرح لقبه الأول، وفاز بماراثون شيكاجو في أكتوبر الماضي في ساعتين و5 دقائق و11 ثانية ليسجل رقما قياسيا أوروبيا.

وقال فرح في بيان "يسعدني تأكيد مشاركتي في ماراثون لندن مجددا العام المقبل".

وأضاف "قلت مرارا إن ماراثون لندن يحمل مكانة خاصة جدا في قلبي حيث يمنحني الفرصة للركض أمام جماهيري وعلى الطرق في بلادي، حيث تكون الأجواء مميزة جدا عن غيرها من السباقات الأخرى".

وتابع: "أشعر أنني قطعت خطوات هائلة خلال 12 شهرا الماضية وأنهيت ماراثون لندن في المركز الثالث في إبريل وفزت بأول لقب كبير لي في الماراثون في شيكاجو في أكتوبر. كما حطمت الرقمين البريطاني والأوروبي لتتعزز ثقتي في نفسي وفي قدرتي على مقارعة أبرز متسابقي الماراثون في العالم".

وواصل "ينافس في ماراثون لندن دائما أفضل المتسابقين في العالم وأتوقع أن يتكرر الأمر في عام 2019 وأنتظر على أحر من الجمر هذه المنافسة".
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