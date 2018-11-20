طبيب: ضمور النخاع الشوكي ينتج عن خلل وراثي

أكد الدكتور أحمد زاهر أستاذ جراحات المخ والأعصاب بجامعة المنصورة أن ضمور النخاع الشوكي هو خلل وراثي يظهر بصورة ضعف وضمور العضلات الدانية بشكل مماثل، في أعقاب تدمير خلايا القرن الأمامي للنّخاع، وضمور النوى الحركية في الحالات الصعبة.



وقال الدكتور أحمد زاهر إن المرض يتطور إلى أكثر من مرحلة ومن ضمن مراحل تطوره مرحلة "ويردنج – هوفمان"،ويتم تشخيص المرض عند الولادة أو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حياة الطفل حيث يظهر المرض لدى الأطفال بصورة ضعف عضلي متطرف ويكون الضعف أشد في العضلات الدانية ومصحوبا بالقليل من الحركات التلقائية ويتخذ المولودون وضعية "الضفدع، حيث يكون المرفقين والركبتين منطويين)كنتيجة للين الحاد في العضلات.



وأوضح الدكتور أحمد زاهر ان الأطفال لا تتطور حركيًّا بسبب الضعف العضلي ويستعصي عليهم حتى الجلوس بشكل ذاتي خلافا للضعف الحاد في الأطراف والظهر، ولا يعاني الطفل من ضعف عضلات الوجه ولا من خلل دماغي، لذا تكون تعابير وجه الطفل وتفاعلاته الاجتماعية سليمة.