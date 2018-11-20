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فن

توبا بيوكستون تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل الإيمي

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
سعيد فراج
لفتت النجمة التركية توبا بيوكستون الأنظار باطلالة أنيقة باللون الأسود في حفل توزيع جوائز الإيمي العالمية، حيث ارتدت فستانا طويلا مكشوف الصدر، وأكملت إطلالتها بتسريحة مميزة ولافتة.

من المعروف أن "توبا" انفصلت عن زوجها السابق أونور صايلاك في 2017، بعد زواج دام 6 سنوات، أثمر عن إنجاب التوأم توبراك ومايا، وهي تعيش حاليا قصة حب مع رجل الأعمال أوموت أفيرغن.

يذكر أن توبا بيوكستون واحدة من أشهر نجمات تركيا، وقد حققت شهرة كبيرة في العالم العربي بعد مسلسل "عاصي"، أمام النجم مراد يلدريم.

توبا بيوكستون تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل الإيمي
توبا بيوكستون تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل الإيمي
توبا بيوكستون تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل الإيمي
توبا بيوكستون تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل الإيمي
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