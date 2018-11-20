مكافأة نهاية خدمة للمطلقات.. مشروع قانون يقضي بحصول المرأة على نسبة من دخل الزوج عند الانفصال.. ونواب: غير منطقي والشرع أوفى حقوقها كاملة.. والأمر من اختصاص الأزهر والمؤسسات الدينية

-آمنة نصير تعد مشروع قانون بوضع مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند الانفصال

-صلاح مخيمر: الشرع والقانون وضعا ثوابت تضمن للزوجة حقوقها الشرعية

-محمد فؤاد: نثمن أي حراك بخصوص الأحوال الشخصية





لا شك أن الإسلام قد كرم المرأة ومنحها كامل حقوقها، ونظر إليها كونها تلعب دورًا أساسيًا في تقدم المجتمعات، كما اختصها بامتيازات عن الرجل تقديرًا وإكرامًا لها، لما عليها من مسئوليات كثيرة، إلا أن النائبة آمنة نصير تحدثت عن إعدادها مشروع قانون يدعم حق المرأة ويكافئها عند طلاقها بحصولها على مكافأة نهاية خدمة.





وقالت نصير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها تعد مشروع قانون بوضع مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند طلاقها، مشيرة إلى أن مشروع القانون ينص على أن المرأة التى يتم تطليقها من زوجها ويمر على طلاقها خمس سنوات تحصل على 5% من دخل طليقها الشهرى سواء في الوظيفة أو التجارة أو أى مهنة يمتهنها كمكافأة نهاية الخدمة لها.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن نسبة مكافأة نهاية الخدمة تزيد بزيادة عدد السنوات التى تمر على المرأة المطلقة، بحيث إذا مر على طلاقها 10 سنوات تحصل على 10% من دخل طليقها الشهرى، وإذا مر على طلاقها 15 عامًا تحصل على 15% من دخل طليقها الشهرى، وإذا مر على طلاقها 20 عاما تحصل على 20 % من دخل طليقها الشهرى، وإذا مر على طلاقها 25 عاما تتقاسم مع طليقها فى دخله الشهرى، خاصة وأن سنة المرأة المطلقة يكون قد اقترب من الخمسين ولاتستطيع ان تتزوج او تعمل فى هذا السن.





وأوضحت أنها ستنتظر مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن ومن بينها قانون الأحوال الشخصية لكى تحدد موقفها من إرسال مشروع القانون من عدمه.





ولم يتفق معها النائب صلاح مخيمر عضو مجلس النواب، حيث قال إن مشروع القانون الخاص بوضع مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند الانفصال وحصولها على نسبة من دخل طليقها الشهري، أمر غير منطقي.





وأضاف مخيمر في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الشرع والقانون وضعا ثوابت معينة تضمن للزوجة كامل حقوقها الشرعية ، مشيرا الى أن الزوج أثناء فترة الزواج يكون مسئولا عن إيفائها حقها والالتزام به، ولكن تخصيص لها نسبة من دخله بعد عملية الطلاق أمر لن يقبله الشرع.





وأكد عضو مجلس النواب، أن للزوجة حقوقا بعد طلاقها، مثل إعطائها المؤخر وتوفير لها المسكن والإنفاق عليها.





بينما فضل النائب محمد فؤاد عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، عدم التعليق على مشروع القانون، قبل إحالته للبرلمان والموافقة عليه، لعدم خلق جدال في هذه الأمور.





وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان هذه الأمور من اختصاص الأزهر والمؤسسات الدينية ، مؤكدا أن الشرع حدد كل هذه الأمور المختصة بحقوق الزوجة واوفي الزوجة حقها كامل.



