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مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
هاجر هانئ
احتفلت أمس الفنانة ريهام أيمن، بعيد ميلادها الـ 30، إذ نجحت ريهام في اختيار إطلالاتها المتنوعة والمختلفة التي تظهر بها في مختلف المناسبات، ما جعلها محط الأنظار العديد من الفتيات.

وتهتم ريهام أيمن دائما بالظهور بإطلالات مختلفة ومميزة بشكل كبير، كما تحرص على خطف الأنظار بالفساتين والأزياء، سواء في أعمالها الفنية أو في حياتها الخاصة، كما تحرص على عدم تكرار التصميمات التى ترتديها، بالإضافة إلى ذلك تعد من أشهر النجمات اللاتي يحرصن على اختيار ملابسهن بعناية شديدة، فهى تعتمد على الإطلالات الشبابية الكاجوال التي تواكب أحدث صيحات الموضة، وتفضل اختيار قطع الملابس ذات الألوان المبهجة والتصميمات التي تتناسق مع قوامها الرشيق وتبرز جمالها.
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
في عيد ميلادها.. شاهد أجمل إطلالات ريهام أيمن
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