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فن

الكشف عن أبطال المسلسل التركي "nobet"

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:36 م
صدى البلد
سعيد فراج
كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "nobet" عن بوستر وفريق عمل المسلسل المنتظر عرضه خلال شهر يناير المقبل، عبر شاشة شو تي في.

الشركة المنتجة، وهي نفس شركة إنتاج مسلسل "وادي الذئاب" أكدت أن أبطال المسلسل، هم: يوردار اكور، سايغين سويسال، دنيز بول اشيك، وابراهيم كندرجي.

ويواصل أبطال العمل تصوير المسلسل في الوقت الحالي، على أن يستمر التصوير، أثناء العرض، انتظارا لنسب المشاهدة، المتوقع أن تكون كبيرة للعمل.
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