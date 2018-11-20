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محافظات

وزيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان الوحدات الصحية لمبادرة الرئيس لفيروس سي ..فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:18 م
وزيرة الصحة ومحافظ
وزيرة الصحة ومحافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يرافقها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بزيارة لمحافظة الفيوم لتفقد بعض الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة.

وتفقدت وزيرة الصحة ومحافظ الفيوم الوحدة الصحية بقريتي بيـهمو والكعابي والمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

واطمأنت الوزيرة على الحملة من خلال مناقشة بعض المواطنين عن أى عقبات وجدوها أثناء إجراء الفحوصات لفيروس سى. 

كما تابعت الوزيرة مع الأطباء والممرضات بالحملة خطوات إجراء الفحوص للمواطنين للكشف عن الإصابة بالفيروس، وإذا كانت تواجههم مشاكل .
وزيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان الوحدات الصحية لمبادرة الرئيس لفيروس سي ..فيديو
وزيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان الوحدات الصحية لمبادرة الرئيس لفيروس سي ..فيديو
وزيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان الوحدات الصحية لمبادرة الرئيس لفيروس سي ..فيديو
وزيرة الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان الوحدات الصحية لمبادرة الرئيس لفيروس سي ..فيديو
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