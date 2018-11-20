رئيس مركز ملوي بالمنيا يناقش مشروعات الخطة الموحدة

ناقش العميد فادى وديع رئيس مركز ملوى بالمنيا، خلال اجتماع موسع عقده مع أعضاء جهاز مدينة ملوى الجديدة إجراءات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018 والخاص بإقامة تجمع عمراني جديد بمدينة ملوى الجديدة.



كما استعرض عدد من المشروعات المزمع تنفيذها في كافة المجالات بالخطة الموحدة للاستهداف الجغرافي للعام المالي 2018/2019 ، بحضور جميع رؤساء القرى ومديري الإدارات والجهات التنفيذية بالمركز.



وأوضح رئيس المركز أنه تم عرض موقف المشروعات الجارية والمزمع تنفيذها بالخطة الموحدة في كافة المجالات خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها، والإنارة وشبكة الكهرباء خاصة بالقرى المحرومة ومنظومة النظافة وتجميل المدينة والمرافق المختلفة وغيرها من المجالات التي تهم المواطن .



وأكد أن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، شدد على ضرورة المتابعة والاطمئنان على سير العمل بهذه المشروعات وإعطاء دفعة للعمل بها، ومتابعة أعمال النظافة بصفة دورية والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.



وأضاف أن تنفيذ المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وكذا يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات.