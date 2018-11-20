ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مركز ملوي بالمنيا يناقش مشروعات الخطة الموحدة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:19 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
ايمن رياض
ناقش العميد فادى وديع رئيس مركز ملوى بالمنيا، خلال اجتماع موسع عقده مع أعضاء جهاز مدينة ملوى الجديدة إجراءات تنفيذ القرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2018 والخاص بإقامة تجمع عمراني جديد بمدينة ملوى الجديدة.

كما استعرض عدد من المشروعات المزمع تنفيذها في كافة المجالات بالخطة الموحدة للاستهداف الجغرافي للعام المالي 2018/2019 ، بحضور جميع رؤساء القرى ومديري الإدارات والجهات التنفيذية بالمركز.

وأوضح رئيس المركز أنه تم عرض موقف المشروعات الجارية والمزمع تنفيذها بالخطة الموحدة في كافة المجالات خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها، والإنارة وشبكة الكهرباء خاصة بالقرى المحرومة ومنظومة النظافة وتجميل المدينة والمرافق المختلفة وغيرها من المجالات التي تهم المواطن .

وأكد أن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، شدد على ضرورة المتابعة والاطمئنان على سير العمل بهذه المشروعات وإعطاء دفعة للعمل بها، ومتابعة أعمال النظافة بصفة دورية والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.

وأضاف أن تنفيذ المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وكذا يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات.
loading...

ترشيحاتنا

انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

بشهادة الكاف.. تتويج الترجي التونسي بدورى أبطال إفريقيا باطل

ضعى حبتين من هذا النبات على الشاي يوميا لينخفض وزنك بسرعة

تعرف على المدة العلاجية لـ أحمد زاهر بعد سقوطه من على المسرح

فوضى في شوارع فرنسا بسبب احتجاجات السترات الصفراء.. فيديو

ايمي تدخل السجن قبل أيام من زفافها بسبب فضيحة

الكويت تعاقب 6 شركات ومكتبا هندسيا بعد أزمة الأمطار

ننشر خطاب الكاف بشأن إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي بسبب الترجي

بعد دهس توك توك لسيدة.. رامي رضوان: سرطان ينخر في شوارع مصر.. فيديو

سوق الكتروني يعرض أسدا للبيع بـ 20 ألف جنيه في أسيوط

الإنتاج يكثف مفاوضاته لضم غزال الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

7 قرارات للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة منذ بداية العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج تحتفل بالمولد النبوي الشريف

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

شاهد.. عملات متنوعة تسجل تاريخ بناء خزان أسوان والسد العالي ..صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

فيديو

فيديوجراف| الشجرة الملعونة وكارثة سيول الكويت
متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو
الأوقاف: نصارع الزمن لتحقيق أهداف الرئيس السيسي.. فيديو
شاهد.. الإفتاء تبدأ نشر فيديوهات كارتون لمحاربة التطرف الدينى..فيديو
أطفال يقدمون برنامج صباح الخير يا عرب لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟