مديرية الشباب بالمنيا الثالث في تقييم الأداء على مستوى الجمهورية

أعلن مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية حصلت على المركز الثالث في تقييم الأداء، الذي تم لجميع مديريات الشباب والرياضة خلال فترة الربع الأول من عام 2018 /2019 ، والخاص بمعيار استطلاع رأى الإدارات المركزية داخل ديوان عام الوزارة.





وأشار " عكاشة "، إلى أن عناصر التقييم تمت من خلال مجموعة من العناصر شملت، مدى التزام المديرية بالخطة ومدى تحقيقها للأهداف المقررة لها سواء خطة الوزارة المركزية أو خطة المديرية المحلية، وحجم تنفيذ المشروعات الكبرى والمبادرات القومية المكلف بها من قبل الوزارة، إضافة إلى سرعة الاستجابة وإرسال التقارير والبيانات المطلوبة والقدرة على توثيق النشاط، وحل المشكلات التي تواجه تنفيذ البرامج بها، وكذلك القدرة على التواصل مع الشباب ومشاركة منظمات المجتمع المدني في البرامج والأنشطة .