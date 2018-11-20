أطفال يقدمون برنامج صباح الخير يا عرب لهذا السبب.. فيديو

في لفتة جميلة، قدم الطفلان فارس وسلامة، برنامج "صباح الخير يا عرب" على فضائية mbc، اليوم الثلاثاء، بدلا من المذيعين غادة الموصللي وهاني الحامد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل.



وأعرب الطفلان عن سعادتهما بتجربة التقديم التلفزيوني، مؤكدين أنها تجربة جديدة لكنها شيقة.



وفى عام 1954م، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة دول العالم إلى إنشاء يوم عالمى للطفل، دون تحديد يوم موحد.



وتم اختيار يوم 20 نوفمبر للاحتفال بهذه المناسبة بعد توقيع اتفاقية حقوق الطفل فى 20 نوفمبر عام 1989م، كما يرجع هذا الاختيار أيضا إلى إعلان حقوق الطفل الذى أورخ ف 20 نوفمبر 1959.