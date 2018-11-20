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محافظات

إزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية بمركز مطاي في المنيا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:21 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
ايمن رياض
أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا 10 حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية بواقع 3 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية منها حالتان لملاعب في الأراضي الزراعية بمساحة 15 قيراطا و7 حالات تعدٍ على الطرق ( الصرف المغطى ) بمساحة 253 مترا بمجلس قروي أبو عزيز.

وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ علي رقعة الأرض داخل زمام المحافظة.

وقال اللواء ناصر فتحي رئيس المركز إن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وجه برفع كافة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو التعدي على أراضي أملاك الدولة.
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