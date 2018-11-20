إزالة 10 حالات تعد على أراض زراعية بمركز مطاي في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا 10 حالات تعدٍ على أرضٍ زراعية بواقع 3 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية منها حالتان لملاعب في الأراضي الزراعية بمساحة 15 قيراطا و7 حالات تعدٍ على الطرق ( الصرف المغطى ) بمساحة 253 مترا بمجلس قروي أبو عزيز.





وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ علي رقعة الأرض داخل زمام المحافظة.



