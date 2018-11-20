ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل ويدمج نجلها بمركز شباب ساحل سليم.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:23 م
دمج الطفل معاذ بنشاطات
دمج الطفل معاذ بنشاطات مركز شباب ساحل سليم
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن مساندته ودعمه لحقوق الطفل التي أقرها الدستور والقانون وتبنيه لقضايا الطفل المختلفة معبرا عن سعادته البالغة لإدخال البهجة على وجوه الأطفال وتلبية احتياجات المواطنين في أي مكان وزمان داخل قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية للوزير المحافظ مع والد الطفل "معاذ محمد حسين" من مركز ساحل سليم، وذلك بعد الاستجابة السريعة لطلب والدة الطفل "معاذ" بمرحلة رياض الأطفال في دمج ابنها الذي يعاني من فرط حركة بأنشطة مركز شباب ساحل سليم، بعد أن استوقفته خلال جولته التفقدية بمركز ساحل سليم منذ يومين إذ تم قبول الطفل بمركز الشباب وتحرير عضوية له وتخصيص مشرفين ومدربين له لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

كما وجه والد الطفل "معاذ" الشكر لمحافظ أسيوط، وقيادات مديرية الشباب والرياضة على استجابتهم السريعة داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم في أداء عملهم مشيرا إلى الفرحة والسعادة الغامرة التي عمت الأسرة بعد استجابة المحافظ لطلبهم ومنح الفرصة لابنه لممارسة الأنشطة الرياضية ودمجه مع الأطفال بمركز الشباب.

كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته المباشرة للمهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضية للاستجابة الفورية لطلب أسرة الطفل "معاذ"، وتم على الفور توجيه عاطف محمد علي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير النادي لاستقبال الطفل وأسرته بمركز الشباب وتحرير عضوية له وعمل اختبارات ومقاييس ذكاء له ودمجه بأنشطة مركز شباب ساحل سليم بالساحة الشعبية.

كما أعلن المحافظ في تصريحات صحفية له اليوم عن قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة وقياس معدل ذكائهم وتحديد الرياضات التي تتناسب معهم من خلال المدربين والإخصائيين بكل لعبة وإتاحة الفرصة لدمجهم للمشاركة في المسابقات والبطولات المختلفة وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية والثقافية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم في مختلف القطاعات.
محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل ويدمج نجلها بمركز شباب ساحل سليم.. صور
محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل ويدمج نجلها بمركز شباب ساحل سليم.. صور
محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل ويدمج نجلها بمركز شباب ساحل سليم.. صور
محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل ويدمج نجلها بمركز شباب ساحل سليم.. صور
محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل ويدمج نجلها بمركز شباب ساحل سليم.. صور
محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل ويدمج نجلها بمركز شباب ساحل سليم.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ورقة سر تأهل هولندا على حساب فرنسا إلى نصف نهائي أمم أوروبا

متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو

يمني يفض اشتباك على إسطوانات الغاز بـ قنبلة يدوية.. فيديو

أمين الفتوى: لا مانع من خروج الأرملة في فترة العدة بشرطين.. فيديو

تواجد مصرى فى كأس العالم للأندية رغم هزيمة الأهلى أمام الترجى

تعرف على السعرات الحرارية لكل قطعة من حلوى المولد النبوي

في ذكرى ميلاده.. أحمد صيام في سطور

انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

محمد فضل الله يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة الترجي وأول أغسطس

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

تعرف على حقيقة صلة القرابة بين الراحلة شاهيناز طه وشويكار

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج تحتفل بالمولد النبوي الشريف

تامر حسني في لفتة إنسانية يلبي أمنية هذه الفتاة.. صور

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

شاهد.. عملات متنوعة تسجل تاريخ بناء خزان أسوان والسد العالي ..صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

فيديو

فيديوجراف| الشجرة الملعونة وكارثة سيول الكويت
متعلقات الرسول في ذكرى مولده ..فيديو
الأوقاف: نصارع الزمن لتحقيق أهداف الرئيس السيسي.. فيديو
شاهد.. الإفتاء تبدأ نشر فيديوهات كارتون لمحاربة التطرف الدينى..فيديو
أطفال يقدمون برنامج صباح الخير يا عرب لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟