محافظ أسيوط يستجيب لوالدة طفل ويدمج نجلها بمركز شباب ساحل سليم.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن مساندته ودعمه لحقوق الطفل التي أقرها الدستور والقانون وتبنيه لقضايا الطفل المختلفة معبرا عن سعادته البالغة لإدخال البهجة على وجوه الأطفال وتلبية احتياجات المواطنين في أي مكان وزمان داخل قرى ومراكز المحافظة.





جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية للوزير المحافظ مع والد الطفل "معاذ محمد حسين" من مركز ساحل سليم، وذلك بعد الاستجابة السريعة لطلب والدة الطفل "معاذ" بمرحلة رياض الأطفال في دمج ابنها الذي يعاني من فرط حركة بأنشطة مركز شباب ساحل سليم، بعد أن استوقفته خلال جولته التفقدية بمركز ساحل سليم منذ يومين إذ تم قبول الطفل بمركز الشباب وتحرير عضوية له وتخصيص مشرفين ومدربين له لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.





كما وجه والد الطفل "معاذ" الشكر لمحافظ أسيوط، وقيادات مديرية الشباب والرياضة على استجابتهم السريعة داعيا المولى عز وجل أن يوفقهم في أداء عملهم مشيرا إلى الفرحة والسعادة الغامرة التي عمت الأسرة بعد استجابة المحافظ لطلبهم ومنح الفرصة لابنه لممارسة الأنشطة الرياضية ودمجه مع الأطفال بمركز الشباب.





كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته المباشرة للمهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضية للاستجابة الفورية لطلب أسرة الطفل "معاذ"، وتم على الفور توجيه عاطف محمد علي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير النادي لاستقبال الطفل وأسرته بمركز الشباب وتحرير عضوية له وعمل اختبارات ومقاييس ذكاء له ودمجه بأنشطة مركز شباب ساحل سليم بالساحة الشعبية.



