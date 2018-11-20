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محافظات

وقف صرف حصص الدقيق لـ 17 مخبزا بالمنيا لإنتاج خبز ناقص الوزن

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وقف صرف الحصص المقررة من الدقيق البلدي لـ 17 مخبز بمراكز المحافظة، بواقع 4 مخابز بمغاغة و4 بديرمواس و5 بسمالوط ومخبزين بأبو قرقاص ومخبز بمطاي وآخر ببني مزار.

وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، جاءت قرارات المحافظ استجابة للمذكرات التي عرضتها ادارات التموين بالمراكز الستة بسبب انتاج خبز ناقص الوزن بما يخالف التعليمات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ان المحافظ وجه بإعادة تخصيص الحصص المقررة للمخابز الـ 17 لمخابز اخرى مجاورة حتى لا تتأثر الحالة التموينية وحفاظًا على نصيب الفرد اليومي من الخبز، حيث كانت رئاسة الوزراء قد كلفت المحافظين بوضع الضوابط والتدابير اللازمة لتنظيم انتاج الخبز المدعم بجميع أنواعه.

وتواصل مديرية التموين جهودها تنفيذا لتكليفات المحافظ بضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين الصادرة من قبل الوزارة.
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