أهالى عزبة الدراوشة بمنفلوط يشتكون من عدم وجود طريق للسيارات .. صور

استغاث أهالى عزبة الدراوشة بجزيرة المعابدة مركز منفلوط محافظة اسيوط ، بخدمة شكاوى موقع «صدى البلد» الإخباري، للشكوى من عدم وجود طريق لسير السيارات.



وقال الأهالى فى رسالتهم: "نحن أهالى عزبة الدراوشة ويترواح عدد سكانها أكثر من 1000 نسمة ، لايوجد بالعزبة طريق لسير السيارات فاذا كان لدينا مريض يحمل على الاكتاف لمسافة تتعدى 300 متر حتى نصل الى الطريق الرئيسى ، واذا شب حريق يلتهم القرية ولا تصل الينا سيارة المطافى ، كما ان هناك طلاب بجميع المراحل التعليمية تتعذب للوصل الى مدارسهم ، ونرجو معاينة الطريق ووضع حل لهذه المعاناة" .



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056 .

