وزير فلسطيني: 6 آلاف أسير بينهم 270 طفلا و55 فتاة و38 مريض سرطان.. فيديو

قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليًا 6 آلاف معتقل، 65% منهم ينتمون لحركة فتح.





وأضاف «أبو بكر»، في حوار لـ«صدى البلد»، أن 35% من المعتقلين في سجون الاحتلال ينتمون لحركة حماس وباقي الفصائل، مؤكدًا أن هيئة شئون الأسرى والمحررين هي هيئة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، فدور الهيئة وطني لا ينظر إلى الفصيل السياسي الذي ينتمي له المعتقل الفلسطيني.





وتابع: أن قوات الاحتلال تعامل الأسرى معاملة سيئة بما في ذلك عند نقل الأسير من مكان لمكان، فإنه يتم وضع الكلبش في يده ورجله، بما فيهم المرضى إذا تم نقلهم من مستشفى إلى أخرى أو من السجن إلى المستشفى، حتى إذا مرضى الكلى الذين يغسلون الكلى في المستشفى أو مرضى السرطان، يتم «كلبشتهم» أثناء تلقيهم العلاج.





وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك 540 معتقلًا في السجون محكوم عليهم بالمؤبد، و270 طفلًا ما دون الـ18 عامًا، و430 محكومًا إداريًا أي بدون حكم، وبينهم 750 مريضًا تتفاوت أمراضهم، منهم 38 يعانون السرطان، و55 فتاة ببينهن 3 قاصرات، وهناك معتقلون مقعدون.





وحول قضية اعتقال الأطفال، قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني، إن تعنت سلطات الاحتلال ضد أطفال فلسطين وسعيهم لإصدار قوانين تجيز محاكمة الأطفال أقل من 12 عاما نابع من رغبة الاحتلال في كسر شوكة الأطفال؛ لأن هؤلاء الأطفال هم أمل ومستقبل فلسطين وهم المستمرون في النضال ضد الاحتلال.





وأضاف أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير وقادة السلطات الإسرائيلين كانوا يرددون جملة «الكبار يموتون والصغار ينسون»، ولكنهم وجدوا العكس، فكل جيل فلسطيني جديد يكون أكثر شراسة ضدهم من الجيل الذي قبله، لأن الأطفال يتعلمون الوطنية ومعاداة الصهيونية يتعملونها في وقت مبكر من عمرهم، لأنهم يرون ذويهم يهانون ويضربون من قبل قوات الاحتلال، وبالتالي تنمو لديهم الرغبة في الانتقام من العدو المحتل.





وأشار إلى أن أغلب الانتحاريين الفلسطينيين يكونون من الشباب، وأقدم على ذلك لأنه رأى والدته تهان من قبل قوات الاحتلال أو أخ أو أب له استشهد برصاص الاحتلال.