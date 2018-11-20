شاهد.. الإفتاء تبدأ نشر فيديوهات كارتون لمحاربة التطرف الدينى..فيديو

عرض برنامج "صباح الورد" المٌذاع عبر فضائية "TEN" اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاص ببدء دار الإفتاء في نشر فيديوهات بالرسوم المتحركة لنشر الفتاوى والأفكار الوسطية المعتدلة.



وأشار التقرير إلى أنه تم نشر أول فيديو بمناسبة المولد النبوي الشريف خلال الأسبوع الجاري، وذلك ضمن سلسلة من الفيديوهات التي سوف تعرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على الفيسبوك.



وأوضح التقرير أن تلك الخطوة التي أقدمت عليها الإفتاء جاءت بهدف الوصول والإنتشار بشكل أكبر بين مختلف الشرائح العمرية المختلفة بالمجتمع، لمحاربة التطرف الديني.

